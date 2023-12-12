Эксперты сообщили, из каких стран в Россию едут туристы

Этой зимой в Россию преимущественно приезжают туристы из стран Ближнего Востока, составляя 38% турпотока. Основная часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана. Гости из ОАЭ лидируют, предпочитая Москву и отели "четыре и пять звезд".

Жители Европы совершают четверть бронирований, в основном из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии. Путешественники из Азии делают 19% бронирований, преимущественно из Таиланда, Индии, Китая, Индонезии и Японии. Туристы из стран СНГ составляют 10%, с большим потоком из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.

Популярными городами для иностранцев остаются Москва (60%) и Санкт-Петербург (18%), а также Мурманск, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Териберка, Сочи и Якутск входят в топ-10.

Средняя стоимость бронирования иностранцами составляет 5 600 рублей, а продолжительность заезда остается пять ночей. Зимой туристы предпочитают отели "четыре и пять звезд" (24% и 19%), "трешки" (17%), отели без звезд (14%), апартаменты (12%) и хостелы (10%).

За 11 месяцев 2023 года иностранные туристы совершили вдвое больше бронирований в российских отелях по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а бронирования с заездами этой зимой увеличились почти в четыре раза, сообщает РИА Новости.