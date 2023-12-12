Перейдут в региональное ведение муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области

Имущество 18 муниципальных предприятий в области тепло- и водоснабжения Ярославской области перейдет под управление региональных властей, что способствует повышению их эффективности. Этот шаг предполагается в рамках законопроекта, разработанного правительством области для перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и государственными органами в области теплоснабжения, как сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проект закона, инициированный по поручению губернатора Михаила Евраева, предполагает вступление в силу с 1 января 2024 года. Затем начнется процесс реорганизации, в результате которого имущество указанных 18 муниципальных предприятий в сфере тепло- и водоснабжения будет передано в региональную собственность, как указано в сообщении.

Губернатор Евраев пояснил, что централизация управления предприятиями данной отрасли позволит системному решению вопросов модернизации сетей и котельных, формированию единых тарифов и реализации инвестиционных программ. Это, в свою очередь, содействует повышению надежности и качества тепло- и водоснабжения в регионе, сообщает ТАСС.

Губернатор подчеркнул необходимость введения порядка в сфере тепло- и водоснабжения, учитывая финансовые трудности многих муниципальных предприятий с серьезным долговым бременем. Евраев отметил, что эти предприятия, находящиеся в убыточном состоянии, продолжают функционировать, принося убытки, что не соответствует целям региона.

Пресс-служба также информирует о планах создания конкретной программы реализации закона для каждого муниципального района. В феврале 2024 года планируется формирование координационного совета по реализации полномочий в сфере теплоснабжения для эффективной координации задач.

Для покрытия задолженности убыточных предприятий перед поставщиками ресурсов предусмотрено предоставление региональных бюджетных кредитов со стороны правительства области. Органы местного самоуправления будут погашать эти кредиты за счет реализации муниципального имущества в процессе приватизации.