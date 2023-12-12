Страны Запада с упорством используют тему поддержки и защиты прав человека, при этом, по словам постоянного представителя России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова, они активно продвигают свой образ жизни, игнорируя грубые нарушения прав в своих собственных странах.

Гатилов высказал свои комментарии по результатам высокопоставленных мероприятий, посвященных 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которые прошли 11-12 декабря. Он подчеркнул, что тема защиты прав человека используется Западом как инструмент манипуляции, причем эта манипуляция происходит на фоне нарушений этих самых прав в странах "золотого миллиарда".

Гатилов заявил, что страны Запада, считая себя "эталонами" в сфере прав человека, на самом деле насаждает свои взгляды и ценности другим странам, при этом сами грубо нарушая эти права. Он отметил, что в области прав человека Запад делит государства на "своих" и "чужих", а международные правозащитные институты стали "проводниками интересов самозваных маяков демократии", сообщает ТАСС.

В отношении Всеобщей декларации прав человека, Гатилов отметил ее уникальность и подчеркнул ее важное влияние на формирование системы защиты прав человека и развитие международного права. Он выразил сожаление, что несмотря на прошедшие 75 лет, сегодня ситуация с правами человека в мире вызывает удручение, и актуальность Всеобщей декларации поддерживается лишь правильным ее восприятием.

В завершении Гатилов отметил, что торжественные мероприятия по случаю 75-летия Всеобщей декларации прав человека, проходившие на этой неделе, больше напоминают "пир во время чумы", подчеркивая разрыв между заявлениями и реальными действиями в обеспечении прав человека.