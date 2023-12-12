Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд

Распространяется информация о том, что все серверы в России якобы заражены вредоносным программным обеспечением, как утверждает ФНС РФ. Однако ведомство опровергло эту информацию, подчеркнув, что все сервисы налоговой инспекции, включая ее сайт и другие каналы взаимодействия с налогоплательщиками и ведомствами, функционируют в обычном режиме. Интернет-пользователи также отметили отсутствие сбоев в работе ФНС, сообщает РИА Новости.
МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане
Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.
Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.
Трудности в работе умных устройств устранил "Яндекс"
После недолгого сбоя вечером 12 декабря все устройства от "Яндекса" успешно восстановили свою работоспособность.
Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок
Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.