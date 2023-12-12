Посол: позиция Польши по отношениям с РФ не изменится с приходом Дональда Туска

Будущий премьер-министр Польши Дональд Туск уже объявил о том, что России не следует рассчитывать на изменение польской позиции по вопросу Украины. Эту позицию озвучил посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев в интервью телеканалу "Россия-24". Андреев напомнил высказывания Туска в Сейме относительно того, что Польша приложит все усилия для объединения Запада и оказания безусловной поддержки Украине в ее противостоянии "российской агрессии".

Дипломат подчеркнул, что Туск выразил недовольство по отношению к западным политикам, проявляющим усталость от поддержки Украины. Таким образом, он подчеркнул, что нет планов на смягчение подхода Польши к украинским вопросам и поддержке ее сопротивления России в ближайшем будущем. Андреев отметил, что отношения между Москвой и Варшавой ухудшились с 2014 года, связанного с событиями в Украине и Крыму, сообщает ТАСС.

По его словам, позиция Туска в то время была ясной, и его недавнее выступление в Сейме подтвердило отсутствие изменений в отношениях. Важно отметить, что 11 декабря депутаты нижней палаты польского парламента поддержали назначение Туска на пост премьер-министра, и он заявил, что новое правительство нацелено на активную поддержку Украины со стороны западных союзников. В настоящее время ожидается, что Сейм выразит свою доверенность правительству Туска.