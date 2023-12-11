Мужчина напал на свою подругу, похитил ее драгоценности и заснул в туалете

В Чайковске, находящемся в Пермском крае, мужчина жестоко напал на свою знакомую, ограбил ее, а затем уснул в туалете. Об этом сообщает URA. RU, ссылаясь на решение краевого суда.

Местная жительница пригласила к себе домой двух друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый 2023 год. В ходе застолья один из гостей уснул, а другой, сняв одежду, начал жестоко избивать хозяйку квартиры. Он тащил ее за волосы, бил о батарею и наносил удары по всему телу, требуя передать ему золотые украшения. Даже после того как злоумышленник получил желаемое, он продолжал избивать жертву, а затем похитил ее банковские карты и укрылся в туалете.

Женщина покинула свою квартиру и обратилась к матери, которая вызвала полицию.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемого, спящего в туалете. Потерпевшая, осмотрев свой дом, обнаружила свои золотые украшения под диваном. Подозреваемый, из-за опьянения, не смог объяснить, как они туда попали. Потерпевшая не предъявила ему претензий относительно украденных украшений", — говорится в судебных документах.

На суде агрессора осудили на три года лишения свободы, однако он подал апелляцию, указав, что так и не вынес украшения из дома. В результате ему смягчили приговор, и он был приговорен к двум годам тюремного заключения.