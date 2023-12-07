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В России начались испытания компактного двигателя для реактивных беспилотников
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  • Опубликована сегодня в 16:54

В России начались испытания компактного двигателя для реактивных беспилотников

В Самарском университете имени Королева начались испытания компактного газотурбинного двигателя МГТД-22 "Колибри" для реактивных беспилотников. Двигатель, разработанный университетом, предназначен для увеличения скорости и грузоподъемности малых беспилотных летательных аппаратов.

Испытания включают проверку устройства на различных режимах работы и подтверждение расчетных характеристик. "Колибри" обладает высоким соотношением тяги и веса, позволяя малым беспилотникам достигать скорости до 800 км/ч и высоты полета до 9 км. Кроме того, двигатель использует традиционное авиационное топливо, такое как керосин, обеспечивая высокую энергоемкость.

"Колибри" станет первым в линейке газотурбинных двигателей, разрабатываемых в университетской лаборатории, с последующими проектами "Чайка" и "Орел", обещающими превзойти "Колибри" по характеристикам, сообщает РИА Новости.

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