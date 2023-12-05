14 детских летних лагерей до 2030 года планируют восстановить в Дагестане

Власти Дагестана стремятся к восстановлению деятельности 14 детских летних оздоровительных лагерей к 2030 году. Планируется провести капитальный ремонт и построить быстровозводимые здания в рамках программы развития материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей.
В настоящее время указанные детские лагери не функционируют, и ведется процесс передачи их из муниципальной собственности в собственность региона. Десять из них уже принадлежат республике, и продолжается передача еще четырех лагерей, сообщает ТАСС.
Согласно администрации главы Дагестана, в 2023 году более 37 тыс. детей, включая 600 детей с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в программе летнего отдыха. Для последних организованы инклюзивные смены на базе 10 коррекционных школ. Более 2 тыс. детей-участников СВО также получили путевки в лагери, где проведены профильные смены на базе республиканского центра образования "Солнечный берег".
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