Участника массовой драки в Чувашии подозревают в наезде на полицейского

В отношении молодого жителя Чувашии, возрастом 20 лет, заведено уголовное дело по подозрению в участии в массовой драке и преступлении против представителя правоохранительных органов. По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике, считается, что подозреваемый, пытаясь уйти, увлек за собой сотрудника полиции, протащив его на капоте своего автомобиля.

В соответствии с официальным заявлением, уголовное дело было возбуждено в отношении молодого человека из Батыревского муниципального округа, 20 лет. Ему предъявляются обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза применения насилия в отношении представителей власти).

Подозреваемый был задержан в ночь с 3 декабря, когда сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову о массовой драке в кафе в селе Батырево. По версии следствия, один из участников конфликта проигнорировал требования сесть в патрульную машину и, пытаясь скрыться, сел в автомобиль своего знакомого, сообщает ТАСС.

"Полицейский встал перед машиной. Подозреваемый, находясь за рулем, совершил наезд на полицейского, который оказался на капоте, протащив его на несколько метров. После остановки машины злоумышленник снова начал движение, продолжая протащивать пострадавшего, который ухватился за стойки, еще несколько метров", — подчеркивает следственное управление.

В официальном заявлении Министерства внутренних дел Чувашии отмечается, что в результате драки в селе Батырево в полицейский участок были доставлены 11 человек. "Участники конфликта не реагировали на законные требования полицейских о прекращении конфликта. Один из них также оскорблял сотрудников полиции, захватывая их за форменную одежду. Для предотвращения противоправных действий и задержания 21-летнего нападавшего применили физическую силу", — подчеркивают правоохранительные органы.