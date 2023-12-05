Бойцов спецназа ГУФСИН за фейковые рейды в ночные клубы задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержаны пять членов отдела специального назначения ГУФСИН России по Приморскому краю по подозрению в совершении незаконных действий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. По данным СМИ, под видом сотрудников ОМОН они проводили операции по выявлению нелегальных заведений, в ходе которых осуществляли похищение имущества.
Следствие официально не комментирует данную информацию. "Сотрудники УФСБ Приморского края совместно с представителями управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю задержали пять сотрудников отдела специального назначения. В ГУФСИН России по Приморскому краю проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Детали дела не разглашаются. В региональном следственном комитете заявили, что не комментируют этот случай. Краевое УФСБ также не раскрывает подробности, сообщает "ДВ-РОСС".
Ранее появилась информация в СМИ о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК "разбой" в отношении задержанных спецназовцев. По данным портала "Золотой мост", источники сообщают, что под видом сотрудников "ОМОН" они ворвались в нелегальные стрип-клубы Владивостока с оружием, представляясь "следователем" и "силовой поддержкой". Предполагалось, что жертвы не обратятся в полицию. В результате нападения на одно из заведений на Светланской улице пострадал гражданин Т., у которого похитили ноутбук, музыкальную колонку и 200 тысяч рублей.
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