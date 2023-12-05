Первое место по числу участников во Всероссийском зачете по финграмотности заняла Кубань

Краснодарский край занял ведущее положение по участию во Всероссийском онлайн-тесте по финансовой грамотности. Согласно информации, предоставленной пресс-службой краевой администрации, число участников увеличилось на 34% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 78 тысяч человек.

"Этот год принес рекордное число участников онлайн-теста - почти 78 тыс. человек. Более 76% из них успешно справились с тестированием, получив соответствующие сертификаты", - отмечено в официальном заявлении. В прошлом году тест прошли 58 тыс. человек, что также помогло региону занять одно из лидирующих мест.

Общее количество российских граждан, проверивших свои знания в области финансовой грамотности в текущем году, составило около 1,9 миллиона. Задания теста были адаптированы к нескольким возрастным категориям. Из результатов тестирования стало ясно, что для взрослых налогообложение при продаже недвижимости и вопросы, связанные с назначением страховой пенсии по старости, оказались наиболее сложными темами. Ученикам 5-11 классов было вызовом решение задач о инвестировании и защите персональных данных в приложениях, сообщает ТАСС.

Всероссийский онлайн-тест проводится с 2018 года и организован Банком России и Агентством стратегических инициатив. Результаты тестирования помогают Банку России определить, какие аспекты финансовой грамотности требуют большего внимания и продвижения, а также в каких регионах этот вопрос стоит особенно остро.