Мьянма и Россия договорились о сотрудничестве по линии силовиков

Совет безопасности России и Мьянмы подписали соглашение о сотрудничестве, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности. На текущий момент секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев находится в официальном визите в Мьянме.
Завершив консультации по вопросам безопасности между Россией и Мьянмой, стороны подписали меморандум, подтверждающий готовность к разностороннему сотрудничеству между силовыми структурами обеих стран. В рамках соглашения предусмотрены регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, сообщает ТАСС.
В переговорах приняли участие представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и аппарата Совета безопасности со стороны России. В тот же день, в рамках визита Патрушева, представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства России провели отдельные встречи со своими мьянманскими коллегами в Нейпьидо.
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