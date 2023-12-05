Мьянма и Россия договорились о сотрудничестве по линии силовиков

Совет безопасности России и Мьянмы подписали соглашение о сотрудничестве, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности. На текущий момент секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев находится в официальном визите в Мьянме.

Завершив консультации по вопросам безопасности между Россией и Мьянмой, стороны подписали меморандум, подтверждающий готовность к разностороннему сотрудничеству между силовыми структурами обеих стран. В рамках соглашения предусмотрены регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, сообщает ТАСС.

В переговорах приняли участие представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и аппарата Совета безопасности со стороны России. В тот же день, в рамках визита Патрушева, представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства России провели отдельные встречи со своими мьянманскими коллегами в Нейпьидо.