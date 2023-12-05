Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.12.2023 : 90,6728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.12.2023 : 98,5768
Мьянма и Россия договорились о сотрудничестве по линии силовиков
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:22

Мьянма и Россия договорились о сотрудничестве по линии силовиков

Совет безопасности России и Мьянмы подписали соглашение о сотрудничестве, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности. На текущий момент секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев находится в официальном визите в Мьянме.

Завершив консультации по вопросам безопасности между Россией и Мьянмой, стороны подписали меморандум, подтверждающий готовность к разностороннему сотрудничеству между силовыми структурами обеих стран. В рамках соглашения предусмотрены регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, сообщает ТАСС.

В переговорах приняли участие представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и аппарата Совета безопасности со стороны России. В тот же день, в рамках визита Патрушева, представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства России провели отдельные встречи со своими мьянманскими коллегами в Нейпьидо.

Мир

Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне

Нежеланием тер Штегена делать операцию на спине обеспокоены в Барселоне

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген ищет альтернативные методы облегчения постоянных болей в спине, сопутствующих ему, чтобы избежать необходимости хирургического вмешательства.

Читать полностью
Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев

Быть готовыми к ЧП, которые лишат их доступа к интернету, призвали британцев

Жителям Великобритании следует подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут лишить их электроэнергии и доступа к интернету, заявил заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден в интервью газете The Times.

Читать полностью

Общество

$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит

$80 млн в модернизацию производства в Новгородской области вложит "Акрон"

Российская компания Акрон, лидирующая в производстве минеральных удобрений в России, планирует вложить $80 млн в модернизацию четырех агрегатов по производству карбамида на своем предприятии в Великом Новгороде.

Читать полностью
Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии

Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии

Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии предоставит возможность объединить разнообразный парк техники, используемой для транспортировки грузов и продовольствия в отдаленные поселения этого региона.

Читать полностью

Новости