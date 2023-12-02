Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз после полуторагодичного отсутствия. Это произошло благодаря максимальным объемам закупок в сентябре, отмеченным резким ростом импорта российского зерна в ЕС — на 22% за месяц и в десять раз за год, достигнув 180 тысяч тонн. Россия заняла четвертое место среди ведущих экспортеров зерна в Евросоюзе, следуя за Украиной, Бразилией, и Турцией, сообщает РИА Новости.