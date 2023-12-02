Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз после полуторагодичного отсутствия. Это произошло благодаря максимальным объемам закупок в сентябре, отмеченным резким ростом импорта российского зерна в ЕС — на 22% за месяц и в десять раз за год, достигнув 180 тысяч тонн. Россия заняла четвертое место среди ведущих экспортеров зерна в Евросоюзе, следуя за Украиной, Бразилией, и Турцией, сообщает РИА Новости.
ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году
Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.
Эндокринолог Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов
Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность осторожного употребления мандаринов из-за их потенциального воздействия на кислотность желудочного сока. Она рекомендует употреблять мандарины с предосторожностью, обращая внимание на возможное повышение кислотности.
WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды
Пользователи теперь могут установить пароль для беседы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно в случае несанкционированного доступа к их смартфону.