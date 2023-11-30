Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Сергей Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты в Скопье для обсуждения текущей ситуации в ОБСЕ, как сообщает Министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Лавров подчеркнул необходимость восстановления равноправного диалога между участниками с целью преодоления кризиса в организации.