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Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ
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  • Опубликована сегодня в 21:17

Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Сергей Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты в Скопье для обсуждения текущей ситуации в ОБСЕ, как сообщает Министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Лавров подчеркнул необходимость восстановления равноправного диалога между участниками с целью преодоления кризиса в организации.

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