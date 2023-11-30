Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума

Государственная Дума приняла новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации" на третьем чтении. Существующий закон, созданный 30 лет назад, устарел в контексте современных форм занятости, вызовов и проблем, поэтому было принято решение об его пересмотре. В новой версии закона введены определения для таких понятий, как "занятость", "самозанятость" и "платформенная занятость". Также уточнен статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве, включая безработных.

Основное внимание уделено профилактике безработицы. Службы занятости будут оказывать поддержку не только тем, кто потерял работу, но и тем, кто ищет лучшие условия труда, даже имея занятость. Особое внимание уделяется работникам, находящимся под угрозой увольнения, предпенсионерам, участникам специальных военных операций и их семьям, сообщает "Новости ИА Башинформ".

Среди внесенных изменений предложено закрепление текущего размера минимального и максимального пособия по безработице, приравненного к минимальной заработной плате, а также ежегодная его индексация. Расширены возможности граждан получить услуги государственной службы занятости, включая преимущественное право участников специальных военных операций и их семей на трудоустройство. Также введены гарантии занятости для инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.

Новый закон предусматривает индивидуальную работу служб занятости с каждым безработным, основанную на комплексной оценке их профессиональных навыков. Понятие "подходящая работа" также уточнено, включая расширение критериев, учитываемых при определении подходящей работы, таких как опыт, форма занятости, расстояние до места проживания, жизненная ситуация и ограничения здоровья.