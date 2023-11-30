По факту стрельбы в Екатеринбурге СК возбудил дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, целью которой было совершение убийства. Пострадавшим стал студент Уральского федерального университета, получивший ранение лица и госпитализированный. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

Согласно сообщению, уголовное дело было инициировано по факту покушения на убийство студента одного из высших учебных заведений. 30 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило информирование о конфликте между студентом и неизвестной группой лиц, в ходе которого было применено травматическое оружие. Студент получил ранение лица и был госпитализирован для оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что пострадавший - местный житель 2001 года рождения. Согласно предварительной информации, инцидент произошел в трамвае, двигавшемся в сторону университета. Конфликт между студентом и группой молодых людей не удалось разрешить мирным путем, и один из парней произвел выстрел в область щеки пострадавшего, используя предмет, похожий на пистолет. Пострадавший, впоследствии, обратился за помощью в УрФУ.