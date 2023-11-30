Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
По факту стрельбы в Екатеринбурге СК возбудил дело
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:56

По факту стрельбы в Екатеринбурге СК возбудил дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, целью которой было совершение убийства. Пострадавшим стал студент Уральского федерального университета, получивший ранение лица и госпитализированный. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

Согласно сообщению, уголовное дело было инициировано по факту покушения на убийство студента одного из высших учебных заведений. 30 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило информирование о конфликте между студентом и неизвестной группой лиц, в ходе которого было применено травматическое оружие. Студент получил ранение лица и был госпитализирован для оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что пострадавший - местный житель 2001 года рождения. Согласно предварительной информации, инцидент произошел в трамвае, двигавшемся в сторону университета. Конфликт между студентом и группой молодых людей не удалось разрешить мирным путем, и один из парней произвел выстрел в область щеки пострадавшего, используя предмет, похожий на пистолет. Пострадавший, впоследствии, обратился за помощью в УрФУ.

Мир

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Могучий ветер вновь разорвал крупнейший флаг Украины, установленный на флагштоке в Киеве рядом с памятником "Родина-мать". Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Читать полностью
В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti.

Читать полностью

Общество

Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ

Сергей Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты в Скопье для обсуждения текущей ситуации в ОБС

Читать полностью
Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума

Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума

﻿Государственная Дума приняла новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации" на третьем чтении.

Читать полностью

Новости