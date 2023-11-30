Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
На 22% вырос объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:52

На 22% вырос объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья

Промышленные предприятия Московской области за первые десять месяцев 2023 года успешно реализовали свою продукцию на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Объем отгрузки увеличился на 22,5%, сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года, как сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем отгрузки промышленных товаров предприятий Подмосковья за первые 10 месяцев 2023 года вырос на 22,5%, превысив отметку в 4,4 триллиона рублей. Интересно отметить, что более 88% этой продукции, на сумму более 3,9 триллиона рублей, были отгружены предприятиями обрабатывающей промышленности Подмосковья," — отметила Зиновьева.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавила, что в отчетном периоде пищевая промышленность заняла лидирующее положение, с общим объемом отгрузки продукции более 892 миллиардов рублей. Кроме того, металлургические компании и предприятия, производящие готовые изделия из металла, достигли совокупной отгрузки на уровне 702 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Также стоит отметить высокие результаты в секторе химической промышленности, где отгрузка товаров достигла 308 миллиардов рублей. Предприятия, специализирующиеся на производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили товаров на сумму 306 миллиардов рублей. В числе региональных лидеров также предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий, с общей отгрузкой продукции на уровне 258 миллиардов рублей.

Мир

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Могучий ветер вновь разорвал крупнейший флаг Украины, установленный на флагштоке в Киеве рядом с памятником "Родина-мать". Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Читать полностью
В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti.

Читать полностью

Общество

Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума

Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума

﻿Государственная Дума приняла новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации" на третьем чтении.

Читать полностью
О вспышке активности метеорного потока 2 декабря предупредил астроном Денисенко

О вспышке активности метеорного потока 2 декабря предупредил астроном Денисенко

Российский астроном Денис Денисенко, который первым обнаружил более двухсот переменных звезд и двадцать сверхновых, поделился информацией о предстоящем событии в небесах.

Читать полностью

Новости