На 22% вырос объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья

Промышленные предприятия Московской области за первые десять месяцев 2023 года успешно реализовали свою продукцию на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Объем отгрузки увеличился на 22,5%, сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года, как сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем отгрузки промышленных товаров предприятий Подмосковья за первые 10 месяцев 2023 года вырос на 22,5%, превысив отметку в 4,4 триллиона рублей. Интересно отметить, что более 88% этой продукции, на сумму более 3,9 триллиона рублей, были отгружены предприятиями обрабатывающей промышленности Подмосковья," — отметила Зиновьева.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавила, что в отчетном периоде пищевая промышленность заняла лидирующее положение, с общим объемом отгрузки продукции более 892 миллиардов рублей. Кроме того, металлургические компании и предприятия, производящие готовые изделия из металла, достигли совокупной отгрузки на уровне 702 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Также стоит отметить высокие результаты в секторе химической промышленности, где отгрузка товаров достигла 308 миллиардов рублей. Предприятия, специализирующиеся на производстве прочей неметаллической минеральной продукции, отгрузили товаров на сумму 306 миллиардов рублей. В числе региональных лидеров также предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий, с общей отгрузкой продукции на уровне 258 миллиардов рублей.