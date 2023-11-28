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Число занятых в промышленности Петербурга выросло на 30 тысяч впервые за 10 лет
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  • Опубликована сегодня в 20:29

Число занятых в промышленности Петербурга выросло на 30 тысяч впервые за 10 лет

В промышленности Санкт-Петербурга за прошедший год наблюдается резкое увеличение числа занятых, что составило почти 30 тысяч человек — самый значительный рост за последние 10 лет. Подобный рост обусловлен повышенным спросом на рабочие профессии, такие как станочники, сварщики и электромонтажники. Информацию об этом предоставила пресс-служба администрации города.

Зафиксировано, что ежемесячно создаются тысячи новых рабочих мест, что приводит к высокому спросу на кадры. Почти 70% этого спроса приходится на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В целях удовлетворения потребности в кадрах город активно работает над возрождением традиций профессионального образования.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность работы по грамотному учёту запросов предприятий при подготовке кадров. В этом контексте создана цифровая платформа, на которой предприятия предоставляют информацию о кадровых потребностях, а колледжи — о готовящихся специалистах. Это позволяет корректировать кадровый дисбаланс, выявленный благодаря анализу данных, сообщает ТАСС.

В рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и IX Всероссийского форума "Национальная система квалификации России", который проходит в Санкт-Петербурге, отмечается участие почти 700 финалистов из различных областей. Мероприятие, инициированное президентом России Владимиром Путиным, собрало также делегации из 11 стран.

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