Путину поступило предложение посетить Якутию от ее главы

Глава Якутии Айсен Николаев предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину посетить регион. Об этом он заявил в ходе видеоконференции, посвященной открытию новых медицинских учреждений в регионах. В селе Ытык-Кюель Якутии сегодня открылась современная поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день.
"Выражаю огромную благодарность вам, Владимир Владимирович, за вашу поддержку. Давно вы не посещали Якутию, прошло уже 10 лет. Приглашаю вас вновь. Благодаря вам регион претерпел положительные изменения и развивается", — отметил глава региона.
"Якутия меняется благодаря тем, кто проживает в этом регионе, прежде всего, и, конечно же, благодаря административным командам", — ответил президент.
Путин также обратился к Николаеву с вопросом о правильном наименовании жителей села: ытык-кюльцы или ытык-кюельцы. Глава региона пояснил, что правильное обозначение — ытык-кюльцы, сообщает ТАСС.
"Отправляю наилучшие пожелания всем ытык-кюльцам. Уверен, что новое медицинское учреждение принесет пользу всем местным жителям", — добавил президент.
Он также подчеркнул, что подобных объектов здравоохранения должно быть гораздо больше не только в Якутии, но и в других регионах Российской Федерации.
"Мы будем работать. Программа есть, и ее нужно реализовывать", — подчеркнул глава государства.
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