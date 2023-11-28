Нейросеть "Удел" по оценке привлекательности земельных участков запустили в России

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) успешно внедрил в коммерческую сферу инновационный программный продукт "Удел", предназначенный для оценки инвестиционной привлекательности земельных участков. Этот уникальный комплекс разработан с использованием собственной нейросети университета и представлен на стенде вуза в рамках III Конгресса молодых ученых, как сообщает пресс-служба университета.
Согласно заявлению Алексея Курлова, заведующего лабораторией городских технологий и пространственного развития МИИГАиК, новый сервис позволяет выбирать земельные участки с учетом более 70 параметров. Он не только предоставляет возможность сравнения различных участков с точки зрения территориальной привлекательности и цены, но и использует собственную модель оценки на основе технологии машинного обучения.
Разработка специалистов МИИГАиК началась в 2022 году, и теперь этот инновационный ресурс доступен как для государственных, так и для бизнес-пользователей, став первым подобным ресурсом в России, предоставляющим детальный анализ пространственных данных о земельных участках, сообщает ТАСС.
Программный комплекс "Удел" учитывает различные параметры при оценке привлекательности участка, включая его юридический статус, транспортную доступность, наличие коммуникаций, а также другие показатели, зависящие от цели использования земли. Это включает в себя анализ наличия соседей, обременений, формы и площади участка, а также других важных факторов. Продукт уже нашел применение при планировании строительства, разработке долгосрочных планов развития территорий и среди потребителей дачных участков.
III Конгресс молодых ученых, который проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября, является важным событием Десятилетия науки и технологий, предоставляя платформу для обмена мнениями между передовой наукой, государственной властью и реальным сектором экономики.
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