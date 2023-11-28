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Тематический сезон с участием петербургских звезд спорта стартовал на выставке
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  • Опубликована сегодня в 19:43

Тематический сезон с участием петербургских звезд спорта стартовал на выставке "Россия"

Тематический сезон "Петербург Спортивный" стартовал на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, как сообщает президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин. Он подчеркнул, что в этом сезоне примут участие олимпийские чемпионы.

"В рамках сезона будут представлены ведущие виды спорта Санкт-Петербурга. Мы с удовольствием согласились на участие в этом мероприятии, и мы готовы к нему. Амбассадорами сезона выступят я и чемпион Европы и Олимпийских игр Тагир Хайбулаев. Также, в связи с крупным турниром в Токио, национальная команда вернется 4-5 декабря, и с нами будут также два чемпиона мира - Инал Тасоев и Арман Адамян. Они примут участие в событии в качестве почетных гостей", - поделился Рахлин.

Сезон, озаглавленный "Санкт Петербург - колыбель российского спорта", продлится до 10 декабря. В гостях ожидаются спортивные интерактивы, розыгрыши призов, а также автограф-сессии с легендарными спортсменами. Программа сессии будет разделена на три блока: летние виды спорта, дни хоккея и зимние виды спорта.

Как сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в спортивной тематической сессии также примут участие выдающиеся спортсмены, такие как четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, легенда советского хоккея Алексей Касатонов, олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках и президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе, а также чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев. Участие в сессии также подтвердили актеры телесериала "Молодежка" Владимир Шевельков и Сергей Комаров, сообщает ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве и представит важнейшие достижения России в различных отраслях экономики. Все 89 российских регионов представят свои экспозиции, а ТАСС является генеральным информационным агентством форума.

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