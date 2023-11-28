Путин надеется на выполнение всех планов по модернизации поликлиник

Президент Российской Федерации Владимир Путин выражает уверенность в том, что программа модернизации поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов будет продолжена в полном объеме. В ходе видеоконференции на церемонии открытия новых медицинских учреждений в различных регионах, он подчеркнул свою надежду на последовательное внедрение задуманных изменений в первичное звено здравоохранения.
Президент также подчеркнул, что финансирование данной программы будет обеспечено, и выразил уверенность в своевременном ремонте, строительстве и оборудовании учреждений. Он также подчеркнул важность организации эффективной работы в этих учреждениях и необходимость своевременной и качественной подготовки специалистов, включая обучение на новом оборудовании, сообщает ТАСС.
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