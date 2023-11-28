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В России созданы беспилотные летательные аппараты, которыми можно управлять силой мысли
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  • Опубликована сегодня в 15:30

В России созданы беспилотные летательные аппараты, которыми можно управлять силой мысли

Ученые компании "Нейроботикс" связали дрон с нейроинтерфейсом NeuroPlay, что позволяет пилотам манипулировать квадрокоптером с использованием мозговых импульсов, т. е. силой мысли, как сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает РИА Новости.

"Пионер Мини" от компании "Геоскан" стал объектом интеграции с нейроинтерфейсом NeuroPlay, предоставив возможность управления им силой мысли. Эта инновация может быть полезной при проведении соревнований беспилотников с использованием интерфейса мозг-компьютер и в области реабилитации в инклюзивных мероприятиях.

По словам генерального директора "Нейроботикс" и эксперта НТИ "Нейронет" Владимира Конышева, нейроуправление дронами представляет собой основу для STEM-образовательных проектов, требующих знаний в различных областях, включая нейротехнологии, мехатронику, аэродинамику и программирование. Это также новое направление в фиджитал-спорте, активно развивающееся.

Генеральный директор "Геоскан" Алексей Юрецкий отметил, что интеграция дронов с нейроинтерфейсом может быть применена для реабилитации граждан в инклюзивных соревнованиях, где в одной команде участвуют как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них.

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