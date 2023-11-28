В России собираются запретить управляющим компаниям устраивать сбор средств на капремонт

Минстрой России рассматривает возможность отказа от использования специальных счетов в рамках региональных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, поскольку этот механизм теряет свою эффективность. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Специальные счета создаются по решению общего собрания жильцов и используются для накопления средств на капитальный ремонт многоквартирного дома.
"Эффективность спецсчетов не самая высокая. На этой встрече предлагаю обсудить возможность ликвидации этих счетов, возможно, с участием Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Не все регионы, конечно, готовы поддержать это предложение, но общий финансовый резерв позволит создать более эффективный механизм и повысить финансовую стабильность региональных операторов", — заявил министр в ходе "Прямого разговора" с участием руководителей муниципалитетов.
По словам министра, такая инициатива может помочь предотвратить злоупотребления и повысить качество работы товариществ собственников жилья.
На данный момент взносы на капитальный ремонт в России в основном накапливаются на счетах региональных фондов, и лишь около 10% многоквартирных домов используют специальные счета, отметил аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
"Ликвидация спецсчетов выгодна региональным операторам капремонта, но не всем гражданам, занимавшимся самоорганизацией и принимавшим решения о накоплении средств для ремонта своего дома. Это, в основном, касается собственников новостроек. Однако необходимо усовершенствовать процедуры перехода с спецсчетов на общие счета и наоборот, введя ответственность за злоупотребления со стороны владельцев специальных счетов, например, обязав управляющие компании возвращать затраченные средства на текущий ремонт вместо капитального", — сообщил Склянчук.
Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году и включает более 724 тысяч многоквартирных домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров, где проживают 93 миллиона человек.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления совместно с Минстрой России в рамках марафона "Муниципальный диалог" организуют "Прямой разговор" с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным при участии руководителей муниципальных образований.
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