Украинские власти переходят к "этапу торгов", начиная рассматривать возможность достижения мирного соглашения с Россией. Это мнение высказал Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной Думы по международным делам, комментируя заявление заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой о том, что Киев не подпишет соглашение без компенсации со стороны РФ, сообщает ТАСС.

"Украинский режим переходит на этап торгов. Заместитель министра юстиции с таким говорящим именем, Мудра, заявила, что Киев не согласится на заключение мирного соглашения без выплаты Россией "репараций". Ключевое слово здесь, по мнению Слуцкого, — "мирное соглашение", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад "предает" президента Украины Владимира Зеленского, "несмотря на все громкие заверения натовского эстеблишмента".