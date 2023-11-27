Украинские власти переходят к "этапу торгов", начиная рассматривать возможность достижения мирного соглашения с Россией. Это мнение высказал Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной Думы по международным делам, комментируя заявление заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой о том, что Киев не подпишет соглашение без компенсации со стороны РФ, сообщает ТАСС.
"Украинский режим переходит на этап торгов. Заместитель министра юстиции с таким говорящим именем, Мудра, заявила, что Киев не согласится на заключение мирного соглашения без выплаты Россией "репараций". Ключевое слово здесь, по мнению Слуцкого, — "мирное соглашение", — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, Запад "предает" президента Украины Владимира Зеленского, "несмотря на все громкие заверения натовского эстеблишмента".
"Это становится все более явным для окружения украинского лидера. Внезапные признания Давида Арахамии, главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, о том, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал мирные переговоры весной 2022 года, а не провокация в Буче, предоставляют конкретные "условия" — репарации", — отметил депутат.
"Репарации выплачивает проигравшая и агрессивная сторона. В случае украинского конфликта — Россия, защищая русский Донбасс и борясь с нацизмом, точно не будет считаться проигравшей", — заключил Слуцкий.
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