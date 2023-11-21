Ближневосточный конфликт и продбезопасность обсудили с турецким коллегой замглавы МИД РФ

Заместители министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и Сергей Вершинин провели консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром в Москве, где обсудили вопросы смягчения напряженности на Ближнем Востоке и вызовы в области продовольственной безопасности. Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел РФ.

"Особое внимание уделялось задачам смягчения обстановки на Ближнем Востоке и предоставлению гуманитарной помощи мирному населению", — сообщается со Смоленской площади. Там же подчеркнули, что обсуждались также проблемы обеспечения продовольственной безопасности. "Были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого повесткового плана, включая реализацию стратегических проектов в экономике и энергетике", — отмечается в сообщении. — Был обозначен график предстоящих контактов на высоком и высшем уровне".

На встрече также произошел обмен мнениями по различным аспектам региональной и мировой повестки дня, представляющим взаимный интерес. Это включало в себя практическое взаимодействие на различных многосторонних площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, и другие форматы.

"Были касательно темы, связанные с расширением и углублением международного сотрудничества для политического разрешения кризисных ситуаций в регионе, основываясь на ключевых резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в частности в отношении конфликтов в Палестине и Сирии", — уточнили в МИД РФ.

Таким образом, была подтверждена готовность продолжать совместную работу в целях дальнейшего укрепления разностороннего партнерства между Россией и Турцией.