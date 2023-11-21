В ДНР абоненты начали получать ложные требования предоставить данные

Абоненты мобильного оператора "Феникс" в Донецке стали получать мошеннические сообщения в Telegram с требованием перейти по предоставленной ссылке для прохождения процедуры идентификации номера пользователя. Об этом сообщили представители пресс-службы оператора.

Пользователи Telegram, зарегистрировавшие свои аккаунты на номера с кодом +7949, получают сообщения, предположительно, от "Феникса" с просьбой пройти идентификацию, хотя оператор отмечает, что не имеет отношения к таким уведомлениям. В официальном сообщении оператора подчеркивается, что абонентам следует игнорировать подобные запросы, не предоставлять свои личные данные по телефону и не отправлять копии документов через электронную почту, сообщает ТАСС.

Важно отметить, что идентификация абонентов проводится исключительно в офисах оператора или в отделениях "Почты Донбасса". Для маломобильных граждан предоставляется возможность проведения идентификации на дому согласно запросу, направленному в call-центр оператора по номеру 411. Оператор также напоминает, что весной глава ДНР Денис Пушилин высказывал необходимость провести идентификацию абонентов "Феникса" для обеспечения безопасности в регионе.

Процедура касается ограниченного числа пользователей, в основном тех, кому sim-карты были выданы оперативно, и их личные данные требуют уточнения. Стоит отметить, что "Феникс" начал свою деятельность в ДНР после выхода региона из-под контроля Киева, в связи с чем украинские сотовые операторы прекратили свою работу. В 2022 году оператор расширил свою деятельность и начал предоставлять услуги в новых регионах России.