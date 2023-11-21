Живописи посвятили демонтируемому Дому Советов в Калининграде

Выставка "Мимолетная природа" посвящена недостроенному зданию Дома Советов, которое в настоящее время подвергается сносу в Калининграде. Экспозиция развернута в Калининградском областном историко-художественном музее, как сообщается в пресс-релизе учреждения. "Мимолетная природа" будет открыта для посетителей до 24 декабря, подчеркивают представители пресс-службы.
Этот проект реализуется совместно с Калининградской областной научной библиотекой с целью сохранения уникального архитектурного объекта в искусстве. В рамках выставки представлены произведения десяти художников из Калининграда, созданные специально для данного проекта в различных техниках и стилях, сообщает ТАСС.
На церемонии открытия выставки министр культуры и туризма области Андрей Ермак выразил мнение о том, что данное мероприятие предоставляет яркую возможность вспомнить и прожить определенный этап жизни в связи с Домом Советов. Этот зданий, несомненно, является и будет оставаться частью истории Калининграда, несмотря на противоречивые мнения относительно его будущего.
Дом Советов, состоящий из двух 21-этажных башен, является символом города. Начатое в 1970 году строительство этого комплекса планировалось завершить к 1988 году, но во второй половине 1980-х работы были приостановлены. В 2005 году, к 750-летию Калининграда, здание было отремонтировано, но так и не введено в эксплуатацию. В 2023 году начался процесс демонтажа. Планируется провести его тщательно, без применения радикальных методов, и из остатков здания создать сувениры, как было объявлено ранее.
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