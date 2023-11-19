В МИД РФ заявили, что соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии

Соотечественники из России, находящиеся в Африке и на Ближнем Востоке, высказали свою противность недопустимой политике русофобии и попыткам разделения диаспоры. Это отмечено в заявлении Министерства Иностранных Дел РФ после завершения XV Региональной конференции соотечественников стран Африки и Ближнего Востока, прошедшей 18-19 ноября в Каире.

В итоговом заявлении делегаты проявили понимание мотивов и целей внешнеполитических инициатив России, подчеркнули неприемлемость распространения русофобии и попыток раскола диаспоры. Они также выразили поддержку соотечественникам, сталкивающимся с нарушениями своих прав и свобод в странах проживания.

Эти высказывания являются логическим продолжением Всемирной тематической конференции соотечественников, прошедшей в Москве в ноябре 2023 года. В этом контексте также подчеркнута готовность общин в регионе поддерживать общие духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе российской гражданской идентичности и объединяют представителей различных культур и религий, сообщает ТАСС.

Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел России и заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, подчеркнул в приветственном слове участникам, что конференция станет импульсом для дальнейшей консолидации российских соотечественников в регионе. Он также выразил благодарность за активную общественную деятельность, направленную на укрепление связей с Родиной.

Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил благодарность участникам конференции за их усилия в продвижении русского языка и культуры, а также за сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения. Он подтвердил готовность дипломатических представительств России продолжать защищать права и интересы соотечественников.

В конференции приняли участие представители российских общин из различных стран региона, а также сотрудники различных ведомств России, таких как МИД, Россотрудничество, Федеральное агентство по делам молодежи, Комитет по внешним связям и защите прав соотечественников, проживающих за рубежом.