В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что санкции нанесли экономике страны серьезный ущерб, который несравнен с любым предыдущим. Однако благодаря мудрым решениям руководства России и усилиям правительства удалось стабилизировать ситуацию и даже вернуться к траектории роста. По словам пресс-секретаря, экономика России обладает достаточным потенциалом для противостояния любым трудностям, сообщает Агенство Бизнес Новостей.
Вопреки ожиданиям западных стран, экономической катастрофы не произошло. Россия быстро адаптировала свои производственные и логистические системы для справки с западными санкциями, отмечает информационный портал "ТВ 360" со ссылкой на заявление журналиста Павла Зарубина. Запад выражает разочарование в том, что его меры не достигли желаемого эффекта, и планирует продолжить поиск способов давления. Тем не менее, Песков уверен, что через 10 лет Россия укрепится, станет более мудрой и процветающей, преодолев все трудности.
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