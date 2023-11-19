В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что санкции нанесли экономике страны серьезный ущерб, который несравнен с любым предыдущим. Однако благодаря мудрым решениям руководства России и усилиям правительства удалось стабилизировать ситуацию и даже вернуться к траектории роста. По словам пресс-секретаря, экономика России обладает достаточным потенциалом для противостояния любым трудностям, сообщает Агенство Бизнес Новостей.

Вопреки ожиданиям западных стран, экономической катастрофы не произошло. Россия быстро адаптировала свои производственные и логистические системы для справки с западными санкциями, отмечает информационный портал "ТВ 360" со ссылкой на заявление журналиста Павла Зарубина. Запад выражает разочарование в том, что его меры не достигли желаемого эффекта, и планирует продолжить поиск способов давления. Тем не менее, Песков уверен, что через 10 лет Россия укрепится, станет более мудрой и процветающей, преодолев все трудности.