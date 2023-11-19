Годовщину начала контрнаступления под Сталинградом отмечают в Волгограде

Мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, проходят в городе-герое Волгограде и Волгоградской области, как сообщили в пресс-службе администрации региона. В этот день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес свой вклад, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Кроме того, были устроены цветочные композиции к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

Патриотические мероприятия охватывают всю территорию региона, включая запланированные митинги, концерты, тематические выставки и экскурсии. Важным моментом станет аудиовизуальная инсталляция "Свет Великой Победы" и фейерверк на Мамаевом кургане в Волгограде. В мероприятиях принимают участие ветераны, молодежь, участники специальной военной операции, а также представители органов власти и общественных объединений, сообщает ТАСС.

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года. К 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника, численностью более 300 тыс. человек, была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, включая командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и его штаб.