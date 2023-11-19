За три года в Новосибирской области планируют построить 156 соцобъектов

В ближайшие три года в Новосибирской области планируется возведение 156 социальных объектов, как сообщает пресс-служба правительства региона, участвующего в выставке "Россия" на ВДНХ. Согласно официальному заявлению, общий объем финансирования этого строительства составит 77 миллиардов рублей. Пресс-служба добавила, что с 2018 года в регионе уже построено около 300 социальных объектов, что представляет собой значительный объем строительных работ, не встречавшийся в регионе с советских времен. Среди новых объектов находятся перинатальный центр, региональный центр волейбола "Локомотив-Арена" и многофункциональная ледовая арена "Сибирь-Арена".

День региона на ВДНХ был открыт губернатором области Андреем Травниковым, который представил крупнейшие достижения Новосибирской области за последние шесть лет. Он отметил, что несмотря на отсутствие богатых природных ресурсов, регион успешно развивается благодаря сильным научным институтам, промышленным предприятиям, высококлассному образованию и мощному транспортно-логистическому комплексу. Губернатор выразил уверенность в динамичном развитии региона и подчеркнул, что как и сама Новосибирская область, их стенд на ВДНХ будет постоянно обновляться, представляя новые аспекты региона, сообщает ТАСС.

Культурная программа Дня Новосибирской области включает концерты, выставки и мастер-классы. На уличной сцене ВДНХ выступают ведущие коллективы новосибирской филармонии, вокальный ансамбль Павла Шаромова, представляя разнообразный музыкальный контент. В павильоне "Дом культуры" проходят музыкально-театральные шоу молодежных коллективов, включая студенческий джаз-оркестр, танцевальные коллективы и молодежные музыкальные группы. Также представлен спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Этот форум организован для демонстрации ключевых достижений страны в различных сферах экономики, с участием представителей всех 89 российских регионов. Агентство ТАСС является генеральным информационным агентством форума.