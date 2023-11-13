Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества". Этот пост освобождается за Сергеем Кравцовым, ранее занимавшим должность главы Министерства просвещения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратить полномочия Сергея Кравцова в качестве председателя попечительского совета фонда "История Отечества", сохраняя за ним статус члена этого совета. Назначить Валерия Фалькова председателем указанного совета".

Фонд "История Отечества" является некоммерческой организацией, учрежденной указом президента России от 6 апреля 2016 года. Главной целью фонда является популяризация российской истории внутри страны и за ее пределами, а также сохранение исторического наследия и традиций российских народов, поддержка программ исторического просвещения, сообщает ТАСС.