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Оскорбивший дагестанцев блогер из Татарстана публично извинился
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:32

Оскорбивший дагестанцев блогер из Татарстана публично извинился

В Татарстане блогер, оскорбивший дагестанцев в своих социальных сетях, записал видеообращение с извинениями перед гражданами республики, сообщает Телеграм-канал "Голос Дагестана".

По данным канала, блогер ранее нелестно высказался в адрес дагестанцев из-за того, что власти республики запретили ему провести лекции на интимную тему.

В своём видео блогер объяснил, что с ним связались "братья из Дагестана", которые указали ему на ошибки.

"Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, поэтому прошу ради Аллаха прощения", — заявил он.

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Фото: Freepik.

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