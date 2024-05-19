В Татарстане блогер, оскорбивший дагестанцев в своих социальных сетях, записал видеообращение с извинениями перед гражданами республики, сообщает Телеграм-канал "Голос Дагестана".
По данным канала, блогер ранее нелестно высказался в адрес дагестанцев из-за того, что власти республики запретили ему провести лекции на интимную тему.
В своём видео блогер объяснил, что с ним связались "братья из Дагестана", которые указали ему на ошибки.
"Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, поэтому прошу ради Аллаха прощения", — заявил он.
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Фото: Freepik.
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