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В Паттайе начались мероприятия по борьбе с крысами после многочисленных жалоб туристов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:36

В Паттайе начались мероприятия по борьбе с крысами после многочисленных жалоб туристов

В Паттайе начаты мероприятия по борьбе с крысами на городских пляжах. Дезинсекторы применили родентициды в районах Центрального пляжа и Джомтьена, что привело к скоплению трупов грызунов.

Власти предупредили о необходимости тщательной уборки для предотвращения заражения людей.

Мероприятия вызваны жалобами туристов и местных предпринимателей на антисанитарное состояние пляжей. Публика скептически восприняла меры, указывая на старую проблему с пищевыми отходами и кормлением уличных животных.

Также были высказаны опасения по поводу возможного отравления животных, хотя в тайских чатах тревоги по этому поводу не наблюдалось, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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