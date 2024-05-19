В Паттайе начаты мероприятия по борьбе с крысами на городских пляжах. Дезинсекторы применили родентициды в районах Центрального пляжа и Джомтьена, что привело к скоплению трупов грызунов.
Власти предупредили о необходимости тщательной уборки для предотвращения заражения людей.
Мероприятия вызваны жалобами туристов и местных предпринимателей на антисанитарное состояние пляжей. Публика скептически восприняла меры, указывая на старую проблему с пищевыми отходами и кормлением уличных животных.
Также были высказаны опасения по поводу возможного отравления животных, хотя в тайских чатах тревоги по этому поводу не наблюдалось, сообщает Tourdom.Ru.
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