Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не сможет договориться с Россией по Украине, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер отметил, что в российской общественности ведётся много разговоров о том, как повлияет приход Трампа к власти на украинский конфликт.

"Представление о том, что Дональд Трамп возьмёт телефон, позвонит Путину и спасёт мир, абсурдно. Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе. Я не думаю, что Трамп что-то решит", — уверен бывший представитель ВС США.

Риттер отметил, что Трамп не потерпит отказа Кремля от его плана, поэтому может отказаться от урегулирования украинского конфликта в пользу борьбы с "российской угрозой". Это делает кандидата на пост президента США крайне опасным для России, добавил бывший разведчик.

Риттер напомнил слова Владимира Путина о том, что администрация Джо Байдена более выгодна России, так как придерживается стабильного внешнеполитического курса. По мнению экс-военного, Кремль скорее согласится договариваться с действующей властью Белого дома.

"Если речь идет об Украине, я думаю, что украинский кризис будет разрешён до выборов и — если победит Дональд Трамп — определённо до того, как он принесет присягу в качестве президента", — подытожил собеседник Dialogue Works.

Ранее британский партийный деятель Куртен отметил, что продвижение ВС РФ на Украине приводит в ярость Запад.

Фото: Flick/Белый дом.