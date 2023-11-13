В 2,5 раза продажи зерна увеличат вологодские аграрии

В этом году аграрии Вологодской области собрали 210 тыс. тонн зерна, что на 18% превышает результат 2022 года на 32 тыс. тонн. Планируется увеличить объем продаж зерна до 10 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше текущего уровня, как сообщила пресс-служба правительства области.
Объем сбора зерна в регионе увеличился на 32 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Всего в текущем сельскохозяйственном сезоне собрано 210 тыс. тонн зерна, причем основную долю составляет кормовой ячмень (68%). Пшеница, овес и зернобобовые занимают соответственно 16,4%, 11,8% и 3,8%. Увеличение урожайности в среднем по области до 24 центнеров с гектара способствовало достижению такого результата. Лучшие показатели зафиксированы в пяти муниципальных округах: Грязовецком, Вологодском, Кирилловском, Сокольском и Междуреченском, сообщает ТАСС.
Большая часть собранного зерна используется для собственных нужд предприятий и корма скоту. Тем не менее, в прошлом году некоторые крупные производители и небольшие хозяйства продали излишки пшеницы и ячменя, преимущественно птицефабрикам и свиноводческим предприятиям в регионе и соседних областях. В 2022 году было реализовано более 4 тыс. тонн зерновых культур, а в текущем году планируется увеличить объем продаж в 2,5 раза, достигнув отметки в 10 тыс. тонн, по словам представителей правительства.
Господдержка производителей зерна составила 12,6 млн рублей из федерального бюджета, и планируется выделить еще 10,8 млн рублей. Вологодская область входит в топ-30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, преимущественно в области животноводства. Благодаря климатическим условиям область успешно выращивает фуражное зерно, обеспечивая потребности региона в молочной и мясной продукции, яйцах и картофеле. Производство молока в 1,6 раза превышает спрос в регионе, а молочная продукция поставляется в 60 регионов страны.
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