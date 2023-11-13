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Предельный рост тарифов ЖКХ на 2024-2028 годы утвердили в России
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  • Опубликована сегодня в 21:01

Предельный рост тарифов ЖКХ на 2024-2028 годы утвердили в России

Правительство одобрило индексы для изменения тарифов на коммунальные услуги для граждан на период с 2024 по 2028 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Парламентская газета".

Мир

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Общество

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Главой попечительского совета фонда

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