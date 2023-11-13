По торговым точкам из-за роста стоимости продуктов возобновили рейды в ДНР

Власти ДНР вновь начали проведение проверок в торговых точках республики из-за увеличившегося числа жалоб на высокие цены на социально важные товары. Подорожание продуктовой корзины связано с повышением цен на топливо и смазочные материалы (ГСМ), а также с факторами спекуляции, по информации от главы ДНР Дениса Пушилина, распространенной через его Telegram-канал.

Пушилин отметил, что проблема сохраняется, и количество жалоб на высокие цены на социально значимые продукты растет. Он признал объективные причины, такие как увеличение цен на ГСМ, но также отметил случаи спекуляций. В связи с этим, в соответствии с его указаниями, возобновлены проверки цен и соблюдения торговых правил, сообщает ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что проверки будут усилены не только в крупных торговых сетях, но и в мелких магазинах и на рынках, где часто поступают жалобы на ценообразование. Также будет улучшена публичная отчетность о результатах проведенных проверок.

Ранее глава ДНР сообщал, что цены на бензин и дизтопливо выросли из-за разрушения Украинскими вооруженными силами нефтебаз в регионе. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, рост цен также связан с колебаниями на рынке, плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и сезонными факторами.

В начале февраля временный глава ДНР высказал обеспокоенность относительно цен на продукты в местных магазинах, выделив проблемы в кадровом обеспечении ретейлеров, трудностях с логистикой и прекращении льготного кредитования. Он обещал помощь в снижении цен на продукты и в июне поручил председателю правительства региона рассмотреть меры по решению этой проблемы. Ранее он также заявлял, что цены должны быть сопоставимы с уровнем в Ростовской области, и проводились рейды по торговым сетям для предотвращения спекуляций.