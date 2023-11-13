Кафедра русского языка откроется в Шарм-эш-Шейхе в 2024 году

В 2024 году в университете города Шарм-эш-Шейха, расположенного в Египте, планируется открытие кафедры русского языка. Об этом сообщил Марат Гатин, руководитель представительства Россотрудничества в Египте, в ходе беседы с ТАСС на Российской образовательной выставке в Каире. Он отметил, что интерес к русскому языку растет, и за последние несколько лет появилась тенденция к открытию кафедр русского языка в различных египетских вузах.
В прошлом году были открыты три кафедры русского языка в Каире, и планируется открытие еще одной в университете короля Сальмана в Шарм-эш-Шейхе в следующем году. По словам Гатина, также находятся в процессе подготовки документы для открытия еще двух кафедр в других высших учебных заведениях, сообщает ТАСС.
Глава Русского дома в Каире подчеркнул, что около 2 тысяч студентов в Египте изучают русский язык на профессиональном уровне, что открывает для них перспективы стать лингвистами и филологами.
Гатин также сообщил, что количество заявок от египетских абитуриентов на получение квоты на обучение в России увеличилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на геополитические трудности и санкции, интерес к высшему образованию в России сохраняется и растет.
На Российской образовательной выставке в Каире приняли участие более 20 высших учебных заведений из разных регионов России. Представители этих университетов рассказывали потенциальным студентам о своих программах, условиях поступления и перспективах дальнейшей учебы. Мероприятие также направлено на укрепление сотрудничества с египетскими вузами, которые также участвовали в выставке. Второй день выставки планируется провести в городе Александрии 14 ноября.
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