Сальмонеллами заражено более 20 га земли на Ставрополье

В рамках Георгиевского округа Ставрополья, входящего в эколого-курортный регион, предприятие пищевой промышленности стало источником загрязнения площадью 20,5 гектара сальмонеллами. Источником загрязнения оказались отходы птицеводства, о чем сообщили представители пресс-службы Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.
На указанной площади были выявлены отходы в виде помета и подстилочного материала, размещенные на поверхности плодородного слоя почвы без предварительных мероприятий по предотвращению попадания загрязняющих веществ в почву. Для оценки степени загрязнения почвы были взяты пробы, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о наличии микробиологического загрязнения сальмонеллами и фекальными энтерококками, сообщает ТАСС.
Площадь загрязнения сравнима с площадью почти 30 футбольных полей и расположена вблизи станицы Незлобной, в 30 километрах от городов-курортов, входящих в эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод. Также на территории зафиксированы следы земляных работ, связанных с перемещением и снятием почвы при формировании выемок. Предприятию было выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство.
Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".