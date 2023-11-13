Сальмонеллами заражено более 20 га земли на Ставрополье

В рамках Георгиевского округа Ставрополья, входящего в эколого-курортный регион, предприятие пищевой промышленности стало источником загрязнения площадью 20,5 гектара сальмонеллами. Источником загрязнения оказались отходы птицеводства, о чем сообщили представители пресс-службы Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

На указанной площади были выявлены отходы в виде помета и подстилочного материала, размещенные на поверхности плодородного слоя почвы без предварительных мероприятий по предотвращению попадания загрязняющих веществ в почву. Для оценки степени загрязнения почвы были взяты пробы, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о наличии микробиологического загрязнения сальмонеллами и фекальными энтерококками, сообщает ТАСС.

Площадь загрязнения сравнима с площадью почти 30 футбольных полей и расположена вблизи станицы Незлобной, в 30 километрах от городов-курортов, входящих в эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод. Также на территории зафиксированы следы земляных работ, связанных с перемещением и снятием почвы при формировании выемок. Предприятию было выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства.