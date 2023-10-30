В Дагестане для туристов работает горячая линия в круглосуточном режиме

Туристы, находящиеся в Дагестане и столкнувшиеся с нештатными ситуациями, могут воспользоваться горячей линией для получения необходимой помощи. Об этом сообщил Эмин Мерданов министр по туризму и народным художественным промыслам.
Он также призвал туристов круглосуточно обращаться по указанному номеру горячей линии Министерства по туризму и народным художественным промыслам: +7(8722) 52-24-17, гарантируя им предоставление необходимой помощи. На данный момент не поступило никаких жалоб от туристов.
Мерданов также выразил надежду на возобновление работы аэропорта вечером 29 октября. Напомним, что в этот день несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы в знак протеста против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение, попали на взлетную полосу и внутрь аэропорта, сообщает ТАСС.
Власти Дагестана утверждали, что ситуация находится под контролем, и силовые службы на месте событий активно работают. Для управления ситуацией был создан оперативный штаб, возглавляемый руководителем республики Сергеем Меликовым, который подчеркнул, что действия протестующих являются грубым нарушением закона и будут подвергнуты оценке правоохранительных органов.
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