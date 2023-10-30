Росреестр: выявление более 3,3 тыс. га для туробъектов

С начала 2023 года Росреестр обнаружил почти 3,4 тысячи гектаров земли, которые подходят для развития туристической инфраструктуры, по словам главы Росреестра Олега Скуфинского. В предыдущем году было зарегистрировано 140 участков общей площадью более 1 665 гектаров в рамках проекта "Земля для туризма". Однако в текущем году динамика реализации проекта выросла более чем в 2,5 раза, и с начала года было выявлено 366 участков, площадью более 3 364 гектара, как указано на официальном сайте правительства России.

Проект "Земля для туризма" начался в пилотных регионах в 2022 году и получил поддержку от вице-премьера Марата Хуснуллина. За время реализации проекта были достигнуты значительные результаты, включая включение 393 объектов туристического интереса в реестр, таких как национальные парки, музеи и другие достопримечательности. Также было предоставлено 506 участков земли общей площадью более 5 030 гектаров, и выделено в пользование 24 территории общей площадью 52 гектара, сообщает ТАСС.

На данный момент в проекте участвуют 34 региона Российской Федерации. В каждом из них создаются оперативные штабы, которые анализируют потенциал территорий и разрабатывают стратегии для более эффективного использования земли.