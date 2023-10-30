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Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО
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  • Опубликована сегодня в 11:01

Сергей Меликов посоветовал участником шествия в Махачкале отправиться на СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в район проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Пока у нас нет практики задержания и отправки лиц, совершивших правонарушения, на участие в СВО. Люди, которые выполняют боевые задачи в интересах нашей страны, должны делать это осознанно.

Если кто-то из задержанных участников беспорядков выразит желание искупить свою деятельность и присоединиться к добровольческим подразделениям или заключить контракт с Вооруженными силами, я приветствую такие решения. Однако, не предпринимаются никакие специальные меры в этом направлении", - сказал журналистам Меликов.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы в связи с прибытием регулярного рейса из Тель-Авива, на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек вошли в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу, но позже их были вытеснены сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

По последней информации, более 20 человек, включая полицейских, пострадали, и были задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана и религиозные лидеры осудили произошедшее, связывая это с провокацией.

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