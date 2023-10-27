В России разрабатывается законопроект о запрете медицинских консультаций для лиц без специального образования

Законопроект, направленный на запрет медицинских консультаций, проводимых лицами без соответствующего медицинского образования, уже находится в разработке в России.
Об этом сообщил Бадма Башанкаев, председатель комитета палаты парламента по охране здоровья, в ходе экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения.
Законопроект аналогичен тем, что уже действуют в некоторых других странах, таких как Китай, и предусматривает запрет на проведение медицинских консультаций лицами без соответствующего медицинского образования.
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