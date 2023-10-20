Цифровые сервисы для педагогов будут созданы в РФ

Министерство просвещения Российской Федерации планирует разработать цифровые сервисы с доступом к верифицированному цифровому образовательному контенту для школ, колледжей и детских садов, как сообщили в официальном пресс-релизе. Это новое стратегическое направление в области цифровой трансформации образования было актуализировано Правительством РФ и связано с деятельностью Минпросвещения.

В рамках этой стратегии будут созданы специальные сервисы, которые предоставят доступ к качественному цифровому образовательному материалу для учебных заведений, включая школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования. Эти сервисы будут весьма полезны для планирования учебной траектории и развития каждого ребенка, как указано в официальном сообщении, сообщает ТАСС.

Министерство поясняет, что учителя и воспитатели детских садов смогут использовать эти сервисы для выбора учебного контента в соответствии с учебными программами, а также для обмена оперативной информацией с родителями. Педагоги дополнительного образования смогут разнообразить форматы проведения занятий в кружках и секциях, так как они получат доступ к проверенным и подтвержденным образовательным материалам.

Главной целью этой стратегии является усиление традиционных методов образования и создание безопасной и качественной образовательной среды. Она также направлена на обеспечение равного доступа к проверенному цифровому образовательному контенту и образовательным услугам на всей территории России для всех категорий участников образовательного процесса, включая детей-инвалидов и детей, проживающих в отдаленных и труднодоступных регионах.