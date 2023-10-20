В трех регионах РФ создадут климатический хаб

Ученые из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей планируют создать Сибирский климатический центр с целью совместного исследования климатических особенностей этих трех регионов. Эту информацию распространила пресс-служба правительства Кемеровской области.

По сообщению, в планах разработать научно-исследовательский проект, охватывающий территории Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края. Планируется собрать команду ученых, которые будут заниматься изучением климатических аспектов этих трех регионов, сообщает ТАСС.

Запуск данного проекта обсуждался в ходе встречи представителей правительства Кузбасса с делегацией из Новосибирской области, возглавляемой заместителем губернатора Ириной Мануйловой, которая состоялась в Кузбассе в пятницу, по информации пресс-службы.

Участники встречи также обсудили реализацию совместных проектов между Научно-образовательным центром "Кузбасс" и Сибирским биотехнологическим научно-образовательным центром (СибБиоНОЦ). Кроме того, были подняты вопросы совместного научного и технологического развития двух регионов, а также их участие в международном форуме "Технопром-2024" в следующем лете.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил важность развития межрегиональных связей и подчеркнул, что сотрудничество с соседней Новосибирской областью имеет стратегическое значение. Он подчеркнул общую задачу — совместно развивать научные и технологические инициативы и исследовать вопросы сотрудничества в рамках стратегии импортозамещения в различных отраслях.