В трех регионах РФ создадут климатический хаб

Ученые из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей планируют создать Сибирский климатический центр с целью совместного исследования климатических особенностей этих трех регионов. Эту информацию распространила пресс-служба правительства Кемеровской области.
По сообщению, в планах разработать научно-исследовательский проект, охватывающий территории Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края. Планируется собрать команду ученых, которые будут заниматься изучением климатических аспектов этих трех регионов, сообщает ТАСС.
Запуск данного проекта обсуждался в ходе встречи представителей правительства Кузбасса с делегацией из Новосибирской области, возглавляемой заместителем губернатора Ириной Мануйловой, которая состоялась в Кузбассе в пятницу, по информации пресс-службы.
Участники встречи также обсудили реализацию совместных проектов между Научно-образовательным центром "Кузбасс" и Сибирским биотехнологическим научно-образовательным центром (СибБиоНОЦ). Кроме того, были подняты вопросы совместного научного и технологического развития двух регионов, а также их участие в международном форуме "Технопром-2024" в следующем лете.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил важность развития межрегиональных связей и подчеркнул, что сотрудничество с соседней Новосибирской областью имеет стратегическое значение. Он подчеркнул общую задачу — совместно развивать научные и технологические инициативы и исследовать вопросы сотрудничества в рамках стратегии импортозамещения в различных отраслях.
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