Россия сильно осуждает посещение представителями японской элиты храма Ясукуни, который в странах Азии рассматривается как символ японского военного национализма. Это было подчеркнуто в официальном заявлении Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел России, размещенном на сайте МИД РФ.
В этом заявлении говорится, что с 16 по 18 октября представители японской политической элиты, включая действующих членов кабинета министров и депутатов парламента, совершили посещение синтоистского храма Ясукуни. Этот храм считается неприемлемым символом японского военного национализма, поскольку в нем, как известно, почитаются военные преступники класса "А", осужденные Международным трибуналом для Дальнего Востока, сообщает ТАСС.
Дипломат Мария Захарова явно выразила свое негодование по этому поводу, заявив: "Мы решительно осуждаем этот поступок." Она также подчеркнула, что действия японских политиков вновь подтверждают "разрушительную сущность политического курса официального Токио". Этот курс основан на попытках пересмотра истории и реваншизме, а также на отрицании ответственности Японии за агрессию и жертвы, понесенные народами Азии во время японской экспансии в первой половине XX века.
Захарова подчеркнула, что Японии следует навсегда отказаться от лицемерных попыток переписать собственную историю и от отказа от опасных планов ремилитаризации, что уже привело к катастрофе для страны в прошлом.
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