Двухфакторная аутентификация станет обязательной на портале госуслуг

Постановление, принятое правительством России, устанавливает новые требования для входа на сайт государственных услуг. Согласно информации, в соответствии с этим постановлением, помимо обязательного использования логина и пароля, пользователи теперь также должны будут пройти дополнительный этап проверки своей личности, сообщает "Газета.Ru".
Для этой цели могут быть использованы одноразовые SMS-коды, специальные приложения или биометрические данные. Важно отметить, что пользователи смогут войти в свои аккаунты на портале государственных услуг без необходимости двухфакторной аутентификации только при первом входе.
Белый дом просит у Конгресса больше $50 млрд на американское ВПК
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить свыше $50 миллиардов долларов на развитие американской военно-промышленной базы.
Против трех организаций КНР введены санкции США
США ввели ограничительные меры в отношении трех китайских организаций из-за предоставления технологической поддержки или материалов для создания баллистических ракет в Пакистане, по информации от Государственного департамента США.
Правительство пока не планирует запрещать экспорт керосина
В настоящее время правительство Российской Федерации не планирует ввести запрет на экспорт керосина, несмотря на то, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяной промышленности.
Первый в России пробег на электрокарах завершен в Тамбове
Группа блогеров и журналистов посетила более 20 туристических мест в Черноземье в рамках проекта "Путешествуй по России.