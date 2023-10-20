Двухфакторная аутентификация станет обязательной на портале госуслуг

Постановление, принятое правительством России, устанавливает новые требования для входа на сайт государственных услуг. Согласно информации, в соответствии с этим постановлением, помимо обязательного использования логина и пароля, пользователи теперь также должны будут пройти дополнительный этап проверки своей личности, сообщает "Газета.Ru".

Для этой цели могут быть использованы одноразовые SMS-коды, специальные приложения или биометрические данные. Важно отметить, что пользователи смогут войти в свои аккаунты на портале государственных услуг без необходимости двухфакторной аутентификации только при первом входе.