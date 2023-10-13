"Россети" подвела итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных проектов

Группа "Россети" активно участвовала в Молодежном дне форума "Российская энергетическая неделя", где она провела завершающий этап Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов. На церемонии награждения победителей присутствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, как сообщается в официальном сообщении энергохолдинга.

В рамках Молодежного дня форума также состоялся круглый стол, организованный Министерством энергетики России, на тему "Студент и его первая работа в топливно-энергетическом комплексе". Один из ключевых выступающих на этом мероприятии была Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Россети" Дарья Борисова. В своем выступлении она поделилась информацией о плодотворном сотрудничестве "Россети" с 135 вузами-партнерами, а также о развитии механизма целевых программ обучения и критериях, которые учитываются при приеме выпускников на работу.

В своей речи она подчеркнула, что, несмотря на разнообразие требований для различных профессий, ключевой навык, ценный в современном мире, — это способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и стремление к обучению. Эти качества рассматриваются как фундаментальные для успешной карьеры в "Россети", сообщает ТАСС.

Представители компании также активно участвовали в различных событиях форума, включая заседание Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России, интерактивные сессии по разработке проектов, направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического комплекса, презентацию программы "Всемирный фестиваль молодежи", интерактивную выставку вакансий и презентацию "Карьерного навигатора".

Также на площадке РЭН-2023 прошла стратегическая молодежная сессия от группы "Россети", а также состоялись соревнования, включая Кубок РЭН и финал Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN, где команды "Россети Северо-Запад", "Россети Центр", "Россети Урал" и Научно-технического центра группы соревновались с коллегами из других компаний.

"Россети" являются одними из крупнейших электросетевых компаний в мире, включая 43 дочерних и зависимых общества, включая 16 распределительных сетевых компаний, таких как "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. Необходимо отметить, что ТАСС является информационным партнером Российской энергетической недели.